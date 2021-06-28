أسرة جيهان السادات: الرئيس السيسي يتابع باستمرار حالتها الصحية

كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، آخر تطورات صحة جيهان السادات، قائلا إن الحالة الصحية لزوجة الرئيس السادات حرجة، وما زالت في الرعاية المركزة، والزيارات تكاد تكون ممنوعة.

وأضاف «السادات»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك اهتماما ومتابعة لحالة جيهان السادات طبيا، والرئيس السيسي على تواصل ومتابعة واطمئنان على حالتها، وكثير من المصريين أبدوا مشاعر عظيمة في السؤال والاستفسار، متمنيا أن تتخطى هذه الأزمة، ومرورها على خير.

وأوضح أن إصابة السيدة جيهان السادات بمرض السرطان ليس وليد اللحظة، حيث إنها مصابة بالمرض الخبيث به منذ أكثر من عام، نافيا أن تكون مصابة بكورونا.

ولفت إلى أن جيهان السادات تلقت العلاج في فترة ما بخارج مصر، وبعد تحسن حالتها عادت من جديد، وتتلقى العلاج بمصر، وفي الأسابيع الماضية الحالة زادت نسبيا، فتقرر نقلها لأحد المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة، وتتلقى فيه العلاج.

وأشار إلى أن البعض يتصور أن السدة جيهان مصابة بكورونا وهذا غير صحيح: «مرض السرطان لما يصيب حد وبالذات في سن متقدم بيكون متعب واستجابة العلاج صعبة، لكن إن شاء الله تمر من هذه الأزمة».