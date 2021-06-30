اليوم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.. واستقبال الجمهور غدا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات النسخة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وهو المعرض المُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المُقرر أن ينعقد «المعرض»، في مركز «مصر للمعارض الدولية» المتواجد في منطقة التجمع الخامس، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الجمهور غداً

وسيفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه أمام الجماهير، اعتبارا من غد الخميس، الموافق 1 يوليو، على أن يتم استقبال الجماهير ممن حجزوا على الموقع الإلكتروني المُخصص للمعرض، علما بأن تذكرة دخول المعرض مجانية، ولكن «الحجز» لتنظيم عدد الحضور، تزامنا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتنعقد دورة معرض الكتاب هذا العام تحت شعار «في القراءة حياة»، ويستقبل المعرض المواطنين كل يوم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً على مدار 12 ساعة كاملة، عدا يوم الجمعة يفتح أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءً.

ويشارك في الدورة الـ52 من معرض الكتاب 1218 دار نشر من 25 دولة، بإجمالي قرابة 756 جناح للدور المُشاركة في «المعرض».

وكانت فعاليات المعرض من المُقرر إقامتها في شهر يناير الماضي، لكن اتخذت السلطات المصرية قرارا بتأجيلها تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

118 أوتوبيس نقل عام ينقل المواطنين لمقر معرض الكتاب

ووفرت محافظة القاهرة 11 خطا لحافلات تعمل على نقل المواطنين مجانا من جميع أنحاء القاهرة إلى مقر المعرض؛ حيث يعمل في الـ11 خط قرابة 118 سيارة.

كما تعمل المحافظة على توفير خدمة نقل المواطنين من أمام محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر بالمجان تماماً إلى مقر «المعرض».