رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2021.. اعرف الخطوات

انتهت وزارة الثقافة من وضع اللمسات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، قبل ساعات من افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة للدورة الـ 52 من المعرض بالتجمع الخامس، والذي يستمر في الفترة من 30 يوينو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، كما أعلنت وزارة الثقافة عن إتاحة رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2021، عبر المنصة الرقمية التي أطلقتها وزيرة الثقافة لتشمل كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2021:

1- فتح الرابط الخاص بالموقع من هنا، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجرى بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال صورة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وأعلن الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، أن الحد الأقصى للتذاكر 4 تذامر للفرد، كما أن السعة الاستيعابية للمعرض 100 ألف زائر يوميا، في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تضم المنصة الرقمية للمعرض، جميع الخدمات التي تهم زائري المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات، من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، بالإضافة إلى أجندة الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ستعقد افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض (معرض 3d)

ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء عدا الجمعة، من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.