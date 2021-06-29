مفاجأة.. حسن راتب مول عصابة التنقيب عن الآثار بـ 50 مليون جنيه

فجر عز الدين حسانين، شقيق علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، مفاجأة مدوية في واقعة نهب كنوز الدولة الأثرية المتهم فيها النائب السابق وعصابته، بقوله إن عمليات تمويل التنقيب عن الآثار التي جرت مؤخرًا كانت بتمويل مباشر من رجل الأعمال حسن راتب، وأنه مول عملية التنقيب الأخيرة بأكثر من 50 مليون جنيه لشراء معدات التنقيب والمنازل والأراضي التي تم التنقيب فيها.

وأوضح شقيق زعيم العصابة في اعترافه، أن رجل الأعمال حسن راتب كان يتولى مهمة البيع للآثار المستخرجة مستغلا جنسيته الأجنبية وعلاقاته.

وخلال التحقيقات التي جرت مع المتهم حسن راتب اليوم واجهته جهات التحقيق بالتسجيلات الصوتية التي جمعت عز الدين حسانين والتي كانت توضح جريمة التنقيب على الآثار والإتجار فيها، ولا يزال المتهم يخضع لتحقيقات النيابة حتى الآن، ولم يصدر أي قرارات بشأنه.

تفاصيل الجريمة

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل إلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها جهات التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين، أن «راتب» متهم بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار بمبالغ مالية كبيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات، قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

كانت النيابة العامة تسلمت الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين، في قضية الآثار موضحة أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة، وأوضحت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه في عام 2003، اتهم في قضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات دون رصيد، وعام 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في بلاغ، تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.