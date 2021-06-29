نائب هيئة الكتاب: المعرض يدخل عصر الرقمنة لأول مرة

قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن هناك استعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، غدًا الأربعاء، وسط مشاركة 1218 ناشرا على مساحة 40 ألف متر مربع.

وأضاف «بهي الدين»، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن المعرض يطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المعرض ضمن مظاهر الجمهورية الجديدة، حيث انتقل إلى عصر الرقمنة لأول مرة، كما يمكن لكل زوار المعرض أن يتجولوا داخل المعرض افتراضيًا والاطلاع على الإصدارات، كما يمكنهم شراء الكتب أونلاين، من خلال مواقع دور النشر المشتركة على الهيئة الافتراضية التابعة للمعرض.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن دخول المعرض هذا العام مجانًا، من خلال تسجيل بياناتك على المنصة ويحصل الشخص على 4 تذاكر مجانية بحد أقصى، ويستطيع الشخص أن يدخل المعرض من خلال باركود التذكرة، إذا لم تصل على الواتس آب أو على المنصات الإلكترونية التابعة.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى أن الدخول الإلكتروني للمعرض هذا العام، هو الأول من نوعه في تاريخ معارض الكتاب، ويستطيع الشخص التجول افتراضيًا داخل المعرض، مشيرا إلى أنه تمت دراسة هذا الأمر في مارس 2020، لتطبقه الدولة في الوقت الحالي.

وأردف نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض هذا العام يحتفي بالثقافة المصرية، ويتم استلهام روح مصر الفرعونية، وتنشر هيئة الكتاب موسوعة مصر القديمة للكاتب سليم حسن مرة أخرى للتعريف بالثقافة الفرعونية، وتم اتخاذ جدارية فرعونية كشعار للمعرض هذا العام.

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب: بأن 58 مليون زيارة للموقع حتى الآن، وتم حجز 165 ألف تذكرة إلكترونية».