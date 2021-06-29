توفيق عكاشة وحياة الدرديري في احتفالية الوفد بـ30 يونيو: ربنا نقذنا (صور)

لفت ظهور الإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري في احتفالية حزب الوفد بذكرى ثورة 30 يونيه، انتباه المشاركين، وحرص عدد كبير من شباب حزب الوفد المشاركين، على التقاط صور معهما.

وقال توفيق عكاشة في تصريحات لـ الوطن إن 30 يونيو ثورة ملهمة أنقذت مصر من جماعة كانت تريد تدمير كل شيء، مضيفا: ربنا نقذنا وخلصنا من الكابوس الاسود اللي اسمه الإخوان.

جاء ذلك خلال حفل الحزب الذي نظمه برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، للاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد، وقدمه الإعلامي محمد علوي بالسلام الوطني.

وكيل مجلس الشيوخ: ثورة 30 يونية بداية جمهورية جديدة

من جانبها قالت دكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه عندما نتحدث عن ثورة 30 يونيو يجب أن نتحدث عن الجمهورية الجديدة التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قيامها قبل أشهر قليلة، مشيرة إلى أن البذور الحقيقية لهذه الجمهورية تم غرسها يوم الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ وما نعيشه الآن ليس إلا ثمرة هذا الغرس الذي أنتج ملامح مختلفة لكل أوجه الحياة في مصر.

وأكدت أن مؤسسات الدولة قد غابت أو أرادت لها أن تغيب وتم استعادتها بكل تجلياتها سواء في مؤسسة عسكرية قوية تعمل وفق أحدث المنظومات البرية والبحرية والجوية وشرطية فعالة تفرض هيبة الدولة وتحقق للمواطن الأمن والاستقرار وتتميز فيها المؤسسات القضائية بالحيادية والنزاهة وتنفذ اجراءات العدالة الناجزة، وفي الوقت نفسة حافظت ثورة 30 يونيو على هوية الدولة المصرية التي حاولت الجماعة الظلامية اختطافها وبقيت مصر بعمقها التاريخي والحضاري الممتد من مصر القديمة مرورا بانتمائها العربي الاسلامي والقبطي مع الحفاظ على دوائر حراكها الافريقي وشرق المتوسطية بل وباتت تأخذ موقعها المستحق في صدارة الدول المؤثرة اقليميا ودوليا.

وكيلة مجلس الشيوخ: الرئيس انحاز للشعب

وأعلنت انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل فئات المجتمع منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية وقد بدا هذا الانحياز بشكل كبير فيما تم اتخاذه من إجراءات وبرامج لصالح المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كما كان للشباب نصيبهم غير المسبوق من الدعم والتمكين والأمر ذاته لذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك من الفئات التي كانت بعيدة عن المشاركة الحقيقة لعشرات السنوات السابقة وهو ما يمكن إدراجه ضمن أجندة أوسع وتعتمد فيها على بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته كهدف أولى يتم تحقيقه عبر كل السبل الممكنة ما تجسد في مبادرات رئاسية للصحة والتعليم والثقافة وغيرها.

وأشارت إلى أنه لا يمكن إغفال المتغيرات النوعية التي حدثت في شكل حياة ملايين المصريين عبر تنفيذ خطط لتطوير العشوائيات ونقلها إلي مدن نظيفة ومخططة كذلك انطلاق مبادرة حياة كريمة لتحديث الريف المصري الذي لم يحدث على مدار تاريخ مصر.

وتابعت: " هذا بجانب وجود خطط عملاقة لتطوير وتعزيز البنية التحتية من اعادة رصف آلاف الكيلومترات من الطرق واقامة مئات الكباري وانشاء المدن الجديدة باعتبارها ظهيرا للمدن القائمة وتلبية لاحتياجات التوسع والتنمية العمرانية وفي مقدمة ذلك العاصمة الادارية الجديدة عاصمة الجمهورية الثانية ناهيك عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جنب مصر خطر الافلاس والتحول الى دولة منهارة اقتصاديا" .