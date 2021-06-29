انطلاق احتفالية حزب الوفد بثورة 30 يونيو: إنجازات عظيمة

انطلق، منذ قليل، حفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، بحضور كبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلام، وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وأعضاء الهيئة البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات وأعضاء حزب الوفد.

بدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري

وأكد الإعلامي محمد علوي مقدم الحفل، أن احتفال حزب الوفد يأتي بمناسبة بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة التي نجحت فيها مصر في استعادت هيبتها ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية سطرت على صفحات التاريخ عبر 7 سنوات، إنجازات عجزت أيادي كثيرة عن تحقيقه.

وأضاف أنه يأتي الاحتفال بمناسبة هذه الذكرى الغالية على نفوس المصريين، والتى أذهلت العالم أجمع، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع فى مختلف المجالات، وحققت الريادة للدولة المصرية عربياً وإقليمياً وأفريقياً، ووضعت المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة.

ومن المقرر أن يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً يتناول فيه الأوضاع قبل الثورة وبعدها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية وكبار رجال الدولة.

وأذاع الحزب فيلما تسجيليا يوضح الجهود التي قامت بها الدولة على مدار 8 سنوات في العديد من المجالات.