نائبة التنسيقية: إعداد مشروع قانون «استبدال الأراضي» استغرق عدة شهور

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نواب التنسيقية لم يضعوا شعارات في برامجهم الانتخابية، ولكن وضعوا حلولًا للمشاكل العامة، تمت دراستها داخل اللجان النوعية في التنسيقية، وبعدها تم تصديرها كمشروعات قوانين، ومن هذه المشروعات، كان موضوع استبدال الأراضي بين الوزارات لصالح مراكز الشباب، لافتة إلى أن العمل فيه استغرق عدة شهور.

وأضافت «علي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن مراكز الشباب أصبحت داخل الحيز العمراني، وذات مساحات صغيرة، وبعض النواب يرغبون في استبدالها بأراضي أكبر في المساحة خارج الحيز العمراني، ولكن لا تتبع وزارة الشباب والرياضة، ولكنها تتبع وزارات أخرى.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية الشباب والسياسيين، أنه في هذه الحالة يمكن استبدال مركز الشباب بأرض أخرى خارج الحيز العمراني تابعة لوزارات وهيئات مثل وزارة الزراعة أو الري أو هيئة الأوقاف، أو غيرها من مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن الزحف العمراني أدى إلى اختناق مراكز الشباب وأصبحت مساحتها «أوضة وصالة» وهذه المساحات لا تستوعب الأنشطة الرياضية للشباب في الجمهورية الجديدة.

ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن أحد مواد مشروع القانون يصدر بموجبها لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، لعمل مسح جغرافي لإحصاء مراكز الشباب التي تحتاج للاستبدال، على أن يصدر قرارا بشأنها خلال 6 أشهر.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون «ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية» الذي تقدمت به نيابة عن التنسيقية يعتبر من أهم المشروعات التي ستحد من المشكلات والصدامات بين البرلمان والحكومة، مؤكدة أن أن هناك العديد من النزاعات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب ملكية الهيئات الرياضية والشبابية للأراضي المقام عليها المنشأت الرياضية أو عدمه.