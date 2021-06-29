محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوي العام والفني

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى محافظة الفيوم، بمجموع 230 درجة، والمدارس الخاصة 200 درجة، فيما تراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، والتعليم المزدوج، بين 140 إلى 210 درجات.

وأعلن المحافظ عن مد فترة تقديم ملفات الطلاب الناجحين بمختلف المدارس الثانوية والفنية لمدة شهر، بدلاً من 15 يوماً، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس بسبب ظروف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو، وكذلك حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتعقيم بصفة مستمرة، والحفاظ على التباعد والمسافات البينية بين المترددين على المدارس، لضمان سلامة الجميع.

واعتمد محافظ الفيوم، في وقت سابق، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 86,64%، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86,64%.