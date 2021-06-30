عاجل.. الأرصاد تصدم المواطنين: ارتفاع جديد للحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن طقس الغد شديد الحرارة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام والإحساس بها أيضا مرتفع بشكل كبير، كما تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم.

وأضافت الهيئة: «حتى الآن يستمر تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة علي معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة حتي نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز 40 درجة».

وتابعت: «ولم تشر الخرائط حتي الآن إلى أي تحسن في حالة الطقس، ويرجع ذلك لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي بقيم ضغط منخفضة، وهو الذي يدفع المزيد من من بخار الماء في الجو، ويرجى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول المشروبات الباردة».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.