عاجل.. مصادر: ضبط شخصيات عامة متهمة بالتنقيب عن الآثار مع راتب وحسانين خلال ساعات

كشفت مصادر أمنية عن اتهام شخصيات عامة في قضية التنقيب وتهريب الآثار، المتهم بها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، وأن جهات التحقيق بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بضبط وإحضار المتهمين وخضوعهم للتحقيق خلال الساعات المقبلة، بعد أن وردت أسمائهم على لسان متهمي القضية.

وأوضحت المصادر، أن القضية شملت أسماء شخصيات بارزة، أولها رجل الأعمال حسن راتب، التي قررت جهات التحقيق حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في الآثار، وتبين من التحريات أن المتهم كان ضالعًا في الجريمة، التي ضبط بها علاء حسانين، البرلماني السابق، قبل 3 أيام، وبحوزته 201 قطعة آثرية.

حسن راتب بالجلباب

وظهر حسن راتب، وهو يرتدي جلبابا أبيضا، وممسكا بسبحة خلال وجوده في مقر محكمة جنوب القاهرة، وقت خضوعه أمام جهات التحقيق، بحسب مصادر أمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق مع البرلماني السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات، قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار.

كما تسلمت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الصحيفة الجنائية للنائب السابق علاء حسانين وآخرين، في قضية الآثار، موضحة أنه سبق اتهامه في 4 قضايا نصب سابقة.

وكشفت الصحيفة الجنائية لعلاء حسانين، أنه في عام 2003، اتُهم في القضية رقم 12427 نصب واحتيال، وذلك لتوقيعه على شيكات بدون رصيد، وفي عام 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه على خلفية بلاغ تقدم به رجل أعمال واتهمه فيه بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منه على مبالغ تُقدر بنحو 3 ملايين دولار.