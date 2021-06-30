هنا شيحة تمزح مع الفائزين بمهرجان أسوان: «هو محدش هياخد الجوائز دي؟»

«إيه يا جماعة محدش هايستلم الجوائز ولا إيه؟» سؤال في شكل مزاح، فاجئت به الفنانة هنا شيحة، عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، الحضور بحفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة، خلال إعلانها جوائز المسابقة.

وفوجئت هنا شيحة، خلال إعلانها جوائز مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان، بعدم صعود بعض الفائزين للمسرح لاستلام التكريم، وعلقت بقولها: «هو محدش هيطلع يستلم الجوائز دي ولا إيه؟ لتضج القاعة بالضحك.

وحصد فيلم «الخطاب» جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم القصير، وهو من تأليف وإخراج هاوهاو يان، وتصوير أنطون شافليك، ومونتاج لوتشي تشاو، وبطولة هارموني هي، تشيدي تشانج، جلوريا شيانج، وإنتاج AFI Conservatory.

والأحداث تدور في بكين عام 2003، وقت انتشار وباء «سارس»، حيث تكشف ثلاث فتيات في الثامنة من العمر عددًا من الحقائق الشخصية، خلال إغلاق إحدى المدارس.

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى ميكي لاي، عن فيلم «السحابة لا تزال موجودة»، سيناريو ميكي لاي، وتصوير، لي كاه جياب، وبطولة، تان شيونج بي، ولينج تانج، وألفين وونج، وهون تونج يوين، ومن إنتاج Sky Picture.

وتدور أحداث الفيلم، عندما يمرض جدها بشكل ميؤوس منه، لتجد شياو لو، نفسها أمام قرار حاسما حول ما إذا كان ينبغي عليها التدخل لإنقاذ روحه، فتبدأ في الصلاة سرا بجوار سريره، وعندما تكتشف أمها ما تقوم به تصبح محطمة.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى فيلم «أين كنت؟» سيناريو وإخراج ماريا تينور، وتحريك يوليا كروس، ومارتا جيل، وفيسينتي بويج، وماريا ترينور، ومونتاج خواكين أوخيدا، بيلين كورتينيا، إنتاج Onair Comunicació i producció.

ويدعوا فيلم «أين كنت؟» إلى أن نفكر في الواقع العالمي والعابر للعالمية المتمثل في العنف ضد المرأة، وهو فيلم يوائم بين أصالة شهادات من الحياة الواقعية، والقوة البصرية للرسوم المتحركة.

ووجهت اللجنة تنويهًا خاصًا للممثلة سارة تنور، عن دورها في فيلم «لا تنبس بكلمة»، من سيناريو وإخراج إيلودي والاس، تصوير جوليان بولات، مونتاج فلوران دينيزوت، بطولة سارة سوكو، أنييس سورال، أوليفييه بيرييه، إنتاج 2.4.7. Films.

كما منحت أيضا تنويهًا خاصًا لفيلم عنها سيناريو وإخراج رباب مهرج، تصوير محمد مطر، مونتاج محمد نور الدين الكردي، بطولة ميلاد يوسف، روبين عيسى، فايز قزق، إنتاج المؤسسة العامة للسينما دمشق.

وترصد الأحداث من خلال امرأة في زمن الحرب والسلام وكيف تحدث الخيانة من أجل المال ومن أجل حرية وأهمة ماجنة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها الممثلة المصرية هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا، والمخرج السوري روش عبد الفتاح.