كلاكيت تاني مرة.. هنا شيحة تنصرف من لقاء تليفزيوني بسبب شقيقتها

رفضت الفنانة هنا شيحة، استكمال لقاؤها التليفزيوني عبر إحدى القنوات، اليوم، على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، إثر توجيه سؤال لها من مذيعة البرنامج حول حقيقة اعتزال شقيقتها حلا شيحة للفن؟

اعتزال حلا شيحة وحجابها يحاصر شقيقتها هنا في مهرجان أسوان

وكانت الفنانة هنا شيحة، المتواجدة حاليا في محافظة أسوان، باعتبارها عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، لاقت تساؤلات كثيرة حول ما تم تداوله مؤخراً عن اعتزال حلا شيحة، التي عادت مؤخرا لعالم التمثيل بعد اعتزال عدة سنوات، وارتداءها غطاء الرأس والنقاب.

واضطرت هنا شيحة، لإلغاء كل اللقاءات الإعلامية التي جرى تحديدها لإجرائها على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك بعد تكرار سؤال واحد من بعض وسائل الإعلام حول شقيقتها، وانفعلت على بعضهم بقولها: أنا فنانة وفي مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟، مش هسجل مع حد، ومش هسمح لأي حد يسألني عن حياة أختي وحياتي الشخصية والأسرية.

هنا شيحة تنزع الميكروفون وترفض استكمال برنامج تليفزيوني بسبب شقيقتها حلا

واعتكفت هنا شيحة اليومين الماضيين داخل غرفتها بالفندق الذي تقيم فيه بأحد الفنادق بأسوان، ورفضت الظهور أو المشاركة بأي ندوات، وهو ما أرجعته مصادر ل الوطن، بأن هنا شيحة تشعر بحالة كبيرة من الغضب بسبب تكرار السؤال حول شقيقتها.

وقررت هنا شيحة كسر عزلتها التي فرضتها على نفسها والخروج من غرفتها خلال الساعات الماضية، ووافقت على إجراء لقاء فني مع أحد البرامج، واشترطت قبل الحوار عدم التطرق بأي شكل لشقيقتها حلا شيحة أو أي شئ يتعلق بحجابها أواعتزالها.

وخلال اللقاء فوجئت هنا شيحة، بسؤال عن الشائعات التي تلاحق شقيقتها حلا، وانفعلت هنا بشدة، ونزعت الميكروفون ورفضت استكمال اللقاء، وفور خروجها رددت بعض الكلمات الغاضبة منها: هو إيه مفيش غير إخواتي وحياتهم.. أنا جاية هنا اتكلم عن بيتنا ولا إيه.

وكانت الفنانة حلا شيحة التي تزوجت مؤخراً من الداعية الإسلامي معز مسعود، قد تغيبت عن حضور حفل العرض الخاص لفيلمها الجديد مش أنا، مع تامر حسني، وكانت المفاجأة الأكبر بظهورها مع زوجها الداعية عبر حسابها بموقع انستجرام وهى ترتدي غطاء الرأس وتتبرأ من مشاركتها بفيلمها مع تامر حسني.

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بانستجرام قائلة: بحمد ربنا إني أخيراً لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا ، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي.