«تسلا» تعتزم طرح موديل جديد.. سيارة صغيرة الحجم

كشفت العلامة الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، عن إنتاج أول سيارة صغيرة، ضمن قائمة السيارات المصنعة من الشركة، حيث تواصل العمل على سيارة صغيرة جديدة، ستكون دون موديل 3، وهي قادمة لمنافسة سيارات مثل «فولكس واجن ID 3»، وذلك للتوسع في أوروبا خلال الفترة القليلة المقبلة.

سيارة «تسلا» الجديدة

وحسب ما أعلت عنه الشركة ضمن المواصفات الخاصة للسيارة، فيبلغ مدى السير الخاص بها نحو 400 كليو متر، ومن المتوقع أن تصل لأكثر من 566 كيلو متر في فئات معينة من السيارة المستقبلية، بالإضافة إلى أنها تشبه في تصميمها موديل السيارة 3 ولكن بأبعاد أصغر وملامح «هاتشباك» الرياضية؛ ومن المقرر طرح السيارة بسعر 25 ألف دولار.

جدير بالذكر، أنه قبل وقت سابق أعلنت شركة «تسلا» عن استدعاء نحو 300 ألف سيارة كهربائية تم بيعها في السوق الصينية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ووفقاً للمعلن، فإن تسلا قررت سحب طرازي «Y، و3»، من السوق الصينية، بعد اكتشاف مشاكل تتعلق بتقنية القيادة بواسطة المركبات «الطيار الآلي»، ويشمل الاستدعاء 211256 سيارة موديل «3» مصنوعة في الصين في الفترة بين 19 ديسمبر 2019 و7 يونيو 2021، بالإضافة إلى 35665 موديل «3» مستورد الذي تم تصنيعه في عام 2019، كما تم تضمين مجموعة 38599 موديل «Ys»، وجميعها مصنوعة في الصين منذ بداية العام الحالي وحتى 7 يونيو.

وكانت «تسلا» قد سلمت نحو 275 ألف سيارة مستوردة ومصنوعة محليا من طراز «S3» و«Model Ys» في الصين منذ عام 2019، وهو ما يشير إلى أن الاستدعاء يغطي تقريبا جميع السيارات التي شحنتها رسميا للصين؛ ومن المنتظر أن تقوم شركة «تسلا» بتصحيح المشكلة عن طريق طرح تحديث برنامج عبر شبكة الإنترنت لترقية نظام «الطيار الآلي» الخاص بها.