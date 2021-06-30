أسرار يكشفها نجوم الفن مع فادي إبراهيم: خناقة ريم البارودي ونفسية صبري فواز

أبدى الإعلامي فادي إبراهيم، مذيع برنامج «مش بالليل أوي»، على إذاعة راديو 9090، سعادته لتغطية فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، خصوصا مع حضور أهالي أسوان، لاسيما النساء والفتيات، للمشاركة في الندوات والورش التي أقيمت ضمن فعالياته.

المذيع فادي إبراهيم: معالجة السينما لقضايا المرأة تساهم في حلها بشكل كبير

وقال مذيع الراديو فادي إبراهيم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تخصيص مهرجان لأفلام المرأة أمرا في غاية الأهمية، لإلقاء الضوء على القضايا التي تمس المرأة وتعاني منها، ومن ثم المعالجة الفنية لبعض القضايا قد تساهم في حلها، كما حدث مع كثير من الأفلام ومنها «أريد حلاً»، لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وحرص فادي إبراهيم، مقدم برنامج «مش بالليل أوي» على إذاعة راديو 9090، على تقديم تغطية خاصة لحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، الخميس الماضي، وحفل الختام مساء الثلاثاء، وحضور غالبية الفعاليات على هامش المهرجان.

أبرز تصريحات نجوم الفن بمهرجان أسوان مع المذيع فادي إبراهيم

وخلال لقاءاته مع نجوم الفن، حصل مذيع الراديو فادي إبراهيم على عدة تصريحات نارية ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

ريم البارودي: أنا مش بتاعة خناقات

الفنانة ريم البارودي، قالت إنها لا تسعى للمشاكل مع أحد: «أنا مش متخانقة مع حد هما اللي بيتخانقوا معايا، وبيرفعوا عليا قضايا، وذلك في إشارة منها لأزمتها مع المذيعة ريهام سعيد».

ساندرا نشأت: اسمي وحشني على التيتر

وتحدثت المخرجة ساندرا نشأت، التي تم تكريمها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن محاولتها التمثيل في بدايتها وقولها: «حاولت أمثل لكن بقيت لئيمة أكتر وبقيت مخرجة وأسيطر على اللوكيشن، وبصراحة الإخراج وحشني، ووحشني اسمي على التترات لأني غبت فترة طويلة».

سلوى محمد علي: التمثيل علم مش فن

وقالت الفنانة سلوى محمد علي، إن مسلسل «خلي بالك من زيزي»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، «نجح عشان تجربته الأولى في الحديث عن مرض فرط الحركة، الذي شجع الكثيرين للانتباه لهذا المرض، مع تأكيدها أن التمثيل في الأساس يقوم على العلم مش مجرد فن».

الراقصة دينا: الصعيد مليان فن

وقالت الراقصة دينا التي قامت بجولة سياحية في أسوان، إن «كل ركن في صعيد مصر مليان فن وبهجة ومتعة ومحبة للحياة».

صبري فواز: عايز أروح لدكتور نفسي

وقال الفنان صبري فواز، إنه لم يذهب في حياته لطبيب نفسي: بصراحة مروحتش لدكتور نفسي، لكن نفسي أروح واتكلم معاه.