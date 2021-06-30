هنا شيحة تجبر معجبا على مسح «سيلفي» معها وتعنفه: عيب تصورني من فوق

انفعلت الفنانة هنا شيحة، عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، على أحد المعجبين، وذلك بعد انتهاء فعاليات حفل ختام المهرجان مساء الثلاثاء.

هنا شيحة تنفعل على معجب وتمسك بيده: إزاي تصورني كده؟

وفوجئت الفنانة هنا شيحة، خلال التقاطها الصور التذكارية مع عدد من المعجبين الذين التفوا حولها في بهو الفندق، بعد انتهاء حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بقيام أحد الرجال بالتقاط صورة سيلفي معها بطريقة لم ترضَ بها، بعد قيامه برفع الهاتف لمستوى عال، وانفعلت هنا عليه، وأمسكت بيده وبهاتفه وأمرته بحذف الصورة التي اعتبرتها غير لائقة وعنفته بقولها: «عيب كده، إنت بتصورني من فوق إزاي، متعملهاش تاني، إمشي يلا».

وكانت الفنانة هنا شيحة، التي خطفت الأنظار إليها بسبب إطلالتها الجميلة على السجادة الحمراء، خلال حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قد رفضت التسجيل مع وسائل الإعلام المتواجدة في الحفل، بسبب غضبها الشديد خلال الأيام الماضية، لحرص بعض مراسلي القنوات على توجيه تساؤلات لها بشأن حقيقة اعتزال شقيقتها حلا شيحة مرة أخرى.

هنا شيحة تقاطع وسائل الإعلام قبل أيام من ختام مهرجان أسوان بسبب شقيقتها حلا ومعز مسعود

وكانت الفنانة هنا شيحة، قد رفضت استكمال لقائها التليفزيوني عبر إحدى القنوات، مساء الإثنين، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، على إثر توجيه سؤال لها من قبل مذيعة البرنامج حول حقيقة اعتزال شقيقتها حلا شيحة للفن.

وكانت الفنانة هنا شيحة، قد لاقت تساؤلات كثيرة حول ما تم تداوله مؤخرا عن اعتزال حلا شيحة، التي عادت مؤخرا لعالم التمثيل بعد اعتزال عدة سنوات وارتدائها غطاء الرأس والنقاب.

واضطرت هنا شيحة، لإلغاء كافة اللقاءات الإعلامية التي تم تحديدها لإجرائها على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك بعد تكرار سؤال واحد من قبل بعض وسائل الإعلام حول شقيقتها وانفعلت على بعضهم بقولها: «أنا فنانة وفي مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟ مش هاسجل مع حد، ومش هسمح لأي حد يسألني عن حياة أختي وحياتي الشخصية والأسرية».

واعتكفت هنا شيحة، اليومين الماضيين، داخل غرفتها بالفندق، الذي تقيم فيه بأحد الفنادق بأسوان، ورفضت الظهور أو المشاركة بأي ندوات، وهو ما أرجعته مصادر لـ«الوطن»، بأن هنا شيحة تشعر بحالة كبيرة من الغضب بسبب تكرار السؤال حول شقيقتها.

وقررت هنا شيحة، كسر عزلتها التي فرضتها على نفسها والخروج من غرفتها خلال الساعات الماضية، ووافقت على إجراء لقاء فني مع أحد البرامج، واشترطت قبل الحوار عدم التطرق بأي شكل لشقيقتها حلا شيحة أو أي شئ يتعلق بحجابها أواعتزالها.

وخلال اللقاء فوجئت هنا شيحة، بسؤال عن الشائعات التي تلاحق شقيقتها حلا، وانفعلت هنا بشدة، ونزعت الميكروفون ورفضت استكمال اللقاء، وفور خروجها رددت بعض الكلمات الغاضبة منها: «هو إيه مفيش غير إخواتي وحياتهم.. أنا جاية هنا اتكلم عن بيتنا ولا إيه».

حلا شيحة تتبرأ من فيلم «مش أنا» مع تامر حسني

وكانت الفنانة حلا شيحة، التي تزوجت مؤخرا من معز مسعود، قد تغيبت عن حضور حفل العرض الخاص لفيلمها الجديد «مش أنا»، مع تامر حسني، وكانت المفاجأة الأكبر بظهورها مع زوجها الداعية عبر حسابها بموقع انستجرام وهي ترتدي غطاء الرأس وتتبرأ من مشاركتها بفيلمها مع تامر حسني.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم «مش أنا» الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمنى التوفيق لكل زملائي.