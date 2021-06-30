صفحة معرض الكتاب بـ«فيسبوك» تروج للحدث الثقافي بفيديو جراف وجوائز

ينتظر العديد من محبي القراءة والثقافة، انطلاق الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، كدورة استثنائية، تحت شعار «في القراءة حياة»، على أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور، ابتداء من يوم 1 يوليو من العاشرة صباحًا إلى الساعة 10 مساء، عدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء، وسط دعوات عبر «فيسبوك» وترويج للدورة.

وروجت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر صفحتها على «فيس بوك» للدورة الـ52، من خلال عروض وأسئلة تفاعلية، من أجل تفاعل الجمهور مع المعرض، من بينها «فيديوجراف» عن المعرض وتاريخه، ومن بينها جوائز تشجيعية.

«فيديوجراف» تعريفي عن تاريخ معرض الكتاب والدورة الـ52

«من ذاكرة معرض الكتاب مع كبار الكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين»، هكذا عنونت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب «فيديوجراف» يشرح تاريخ المعرض، وتعرض خلاله كلمات على لسان الكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين، من أجل الترويج للمعرض في دورته الـ52.

كما نشرت الصفحة فيديو جراف آخر بعنوان «إزاي تحجز تذكرتك لمعرض الكتاب مجانا؟»، وذلك من أجل تعريف الزوار بكيفية الحجز لتذاكر المعرض من خلال الرابط الإلكتروني للمرة الأولى بتاريخ المعرض.

جوائز وتذكرتين مجانيتين ترويجا لمعرض الكتاب

ورغبةً في تفاعل زوار المعرض مع ندواته وأيامه الممتدة، حرصت الصفحة الرسمية للمعرض على تقديم جوائز، تحددها مسابقات عن طريق طرح أسئلة على الجمهور في منشور داخل الصفحة، وهو سؤال حول السنة التي أقيمت فيها أولى دورات المعرض.

وعرضت الصفحة جائزة الإجابة، وهي تذكرتين مجانيتين لدخول المعرض، وبعد إجابة بعض المستخدمين لفيسبوك على السؤال المذكور من خلال تعليقات تحمل الإجابة الصحيحة، ردت الصفحة على تعليقاتهم، وأكدت أنهم فازوا بالجائزة، وطلبت منهم أن يتصفحوا رسائل حساباتهم.