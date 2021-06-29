معرض الكتاب 2021.. تفاصيل الدورة الاستثنائية قبل ساعات من افتتاحها

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، غدًا الأربعاء، الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كدورة استثنائية تحت شعار «في القراءة حياة»، على أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور ابتداء من يوم 1 يوليو من العاشرة صباحًا إلى الساعة 10 مساء، عدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

مكان معرض الكتاب 2021

يقام المعرض على مساحة 40 ألف متر وفي أربع قاعات بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

دخول معرض الكتاب«مجانا»

أعلنت وزيرة الثقافة، أن دخول المعرض مجانا لجميع الزائرين، بشرط أسبقية الحجز عبر المنصة الرقمية، كما قررت هيئة الكتاب أن الحد الأقصى للتذاكر المسموح بها للفرد هو 4 تذاكر على مدار فترة المعرض، وأن الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية للمعرض 100 ألف زائر يوميا.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب

1- فتح الرابط الخاص بالموقع من هنا، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، حتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجرى بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال صورة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

في حين يتاح للأطفال دون سن العاشرة دخول المعرض مع ذويهم بدون حجز تذكرة مسبقة، والأطفال أقل من 16 سنة يمكنهم حجز تذكرة برقم الهاتف فقط، دون الرقم القومي، كما تم استثناء مرافقي الزائرين من كبار السن أو من ذوي الهمم الذين قاموا بحجز تذاكر دخول مسبقة، مع السماح لهم بالدخول من أي باب.

المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

تشمل المنصة كل تفاصيل المعرض التي تهم الزائرين ويأتي على رأسها حجز تذاكر المعرض، وأجندة الفعاليات الثقافية التي يتم بثها تزامنا مع فتح المعرض لاستقبال الجمهور، وكذلك دور النشر المشاركة وأماكنها وإداراتها، كما تتيح المنصة البحث عن الكتب وطلبها أون لاين، ولأول مرة معرض 3d، مواز ينقل أجواء المعرض وهو محاكاة للمعرض المقام على الأرض.

وأطلقت وزيرة الثقافة مبادرة «ثقافتك كتابك»، للكتب المخفضة والتي لا يزيد سعر الكتاب فيها على 20 جنيهًا، ويشارك في المبادرة 11 ناشرًا، فيما أعلنت دور النشر الخاصة عن تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 25% إلى 50%.

ويقام المعرض بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع، وشددت «الثقافة» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا مثل ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحراة والدخول من بوابة التعقيم، كما تم تدريب متطوعي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 والذي تضمن توعيتهم بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزامهم بتحقيق التباعد الاجتماعي بين الزائرين، وتنسيق عمليات دخول وخروج الزوار وكيفية التعامل مع الجمهور وتعريفهم بخريطة المعرض وأماكن دور النشر.

مواصلات معرض الكتاب:

كما أعلنت وزارة الثقافة وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات، عن توفير خطوط أتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 52 لعام 2021، حيث توفر هيئة النقل العام 58 سيارة من خلال الخطوط الآتية في خدمة رواد المعرض.

- الخط رقم (1) عبدالمنعم رياض (10) سيارات:

عبدالمنعم رياض، رمسيس، عباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات:

دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمي، شارع رمسيس، عباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة (8) سيارات:

النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب.

- الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات:

الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية، كلية بنات عين الشمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب.

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات:

ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الزهر، معرض الكتاب.

- الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات:

صقر قريش، كارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب.

- الخط رقم (7) المظلات (8) سيارات:

المظلات، سراء القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب.

كما تقرر مد مسار خط «العباسية، معرض الكتاب» ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلًا من العباسية، وإضافة إلى الخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:

- الخط 1018 بواقع 16 سيارة:

أحمد حلمي، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

- الخط 1062 بواقع 15 سيارة:

-عبدالمنعم رياض، معرض الكتاب، الجامعة الأمريكية.

- الخط 1111 بواقع 12 سيارة:

- شرق شبرا الخيمة، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

- الخط 1127 بواقع 17 سيارة:

-بولاق الدكرور، معرض الكتاب، التجمع الثالث.

هذا بالإضافة إلى خط مجاني من وإلى محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر إلى معرض الكتاب بالتجمع طوال مدة إقامة المعرض.

ويشارك في الدورة الحالية 1218 ناشرا وتوكيلا مصريًا وأجنبيًا، كما يشارك في المعرض 25 دولة عربية وأجنبية من أربع قارات.