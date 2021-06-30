وزيرة التعاون: جذبنا 9.6 مليار دولار استثمارات رغم تراجع النمو العالمي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» تم بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد، وهو يوثق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، «جمعنا العالم من خلال مبدأ الدبلوماسية الاقتصادية من أجل التكامل بين شركاء التنمية»، مشددة على أن الدولة تجمع شركاء التنمية من أجل التكامل وليس التنافس.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه لميس الحديدي، عبر قناة «ON»، أن التمويل الإنمائي أحد مصادر التمويل لأي دولة وعليها إقبال كبير نظراً لفترة السماح بها طويلة والفائدة قليلة جداً عليها، ودائما ما تكون لمشروعات محددة، موضحة أن أي مواطن يستطيع تصفح موقع الوزارة لمعرفة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات وكم عدد المستفيدين منه وجهات التمويل، وكافة التفاصيل.

وأوضحت أن هذا الإفصاح يأتي من قبيل الشفافية والحوكمة التي تتبعها الدولة المصرية، فالجميع يتحدث الآن كيف تنفذ وتطبق مصر مبادئ الشفافية والحكومة في التمويل الإنمائي من خلال الخريطة المتواجدة على موقع الوزارة، كما أن معدل النمو في العالم كافة تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بينما الوزارة تمكنت من جذب 9.6 مليار دولار خلال هذا العام من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وأوضحت أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر جعلتها قوية وصلبة أمام جائحة كورونا، بالمقارنة مع دول كثيرة جدا، ونحتاج هذه المشروعات لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل والقروض التي تحصل عليها الوزارة منخفضة التكلفة يبعدنا عن التمويلات مرتفعة التكلفة.