جامعة القاهرة تعفي طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

زف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خبرا سارا، للطلاب المقيمين في المدن الجامعية، بمناسبة امتحانات نهاية العام، معلنًا إعفاء الطلاب من مصاريف الإقامة بالمدينة الجامعية لشهر يوليو.

وكتب الخشت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناتي أبنائي طلاب المدن الجامعية.. إعفاء من مصروفات شهر سبعة.. قرار مجلس الجامعة نذاكر الأيام القادمة بكل قوة.. محتاجين النفس الطويل في الامتحانات، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصر في مادة يعوض في المواد التالية. محبتي ودعواتي مصر تحبكم ومحتاجة لكم».

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الجاري، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة.

وتجمع الامتحانات بين نظامي «الأونلاين» والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض كليات جامعة القاهرة، بعد عملية التصحيح والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكلية الآثار «البرامج العامة والخاصة العربية والإنجليزية الساعات المعتمدة واللائحة القديمة»؛ إذ كانت الامتحانات بنظام البابل شيت، وصححت في نفس اليوم، وتمت مراجعتها واعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني للكلية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات تشهد هدوءًا واستقرارًا في جميع الكليات، وأنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام الامتحانات في الكليات، والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم ترصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.

وأشار «الخشت» إلى أنه وضعت خطة شاملة لكل الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات تشتمل على معالم استراتيجية لإدارة الامتحانات، وتشكيل لجنة عليا للمتابعة والتدخل الفوري، ومتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي، من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية والتعامل مع أية مشكلة طارئة في أثناء الامتحانات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.