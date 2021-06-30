تعرف على الفيلم المصري الوحيد الذي شارك فيه الملاكم تايسون «فيديو»

يعد الملاكم مايك تايسون، واحدًا من أشهر الرياضيين حول العالم، وضمن أشهر نجوم السينما أيضًا، وكان قد حصد لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين، وهو في الـ20 من عمره فقط، الذي يعد نجاحًا رياضيًا غير متكرر، كما قدم عددا من الأفلام السينمائية، التي شارك في بعضها بشخصيته الحقيقية.

وولد تايسون في مثل هذا اليوم 30 يونيو عام 1966، وقدم أول أعماله الفنية حينما شارك في المسلسل الأمريكي «Entourage» الجزء الأول عام 2004، وفي عام 2006 شارك في أول فيلم سينمائي أمريكي «Rocky Balboa» الجزء السادس بشخصيته الحقيقية أمام الفنان العالمي سيلفستر ستالون.

«حملة فرعون».. أول فيلم مصري يشارك فيه تايسون

وفي عام 2019 كانت التجربة الأولى للملاكم العالمي مايك تايسون في السينما المصرية بمشاركته في فيلم «حملة فرعون» أمام عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، ورامز أمير، ومن تأليف كريم حسن شريف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ودارت أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول شاب يدعى «يحيى» الشهير بفرعون، الذي يضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من قبل إحدى العصابات الإرهابية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك بها «تايسون» كانت المسلسل الأمريكي «The Last O.G» في الجزء الثالث، وظهر خلال أحداث المسلسل بشخصيته الحقيقية.