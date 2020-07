في عيد ميلاده الـ 54.. حكاية أسطورة الملاكمة مايك تايسون مع الفن

بطل ملاكمة، حقق إنجازات وأرقام قادته لأن يكون أسطورة رياضية، ويبدو أن بطولات الأمريكي مايك تايسون داخل الحلبة، وجماهيريته الكبيرة في فترة طويلة بدأت عام 1980 وحتى 2005، جذبت إليه أعين صناع السينما.

ولد مايك تايسون 30 يونيو 1966، في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بأمريكا، وشارك في أكثر من 50 عملا، تتنوع بين أفلام، مسلسلات وفيديوهات قصيرة.

أول عمل شارك فيه كممثل كان عام 1987، من خلال مشاركته بشخصيته الحقيقية في مسلسل Webster، وبعدها بعام شارك في مسلسل D.C. Follies بشخصيته الحقيقية أيضا، وهو نفس العام الذي كان فيه بطلا عالميا للملاكمة للسنة الثالثة.

وظهر مايك تايسون بشخصيته الحقيقية في عدد من الأعمال منها، Signal Lost عام 2013، The Hangover الجزء الأول عام 2009، والجزء الثاني عام 2011، وظهر بشخصيته الحقيقية أيضا في فيلم Gates of the Sun عام 2014.. بحسب موقع IMDB.

وفي عام 2014 بدأت سلسلة حلقات مسلسل الأنيميشن Mike Tyson Mysteries، والتي استمرت حتى 2020، والذي شارك فيها بصوته وظهر بشخصه.

وعام 2020 شارك بشخصه أيضا في فيلم Reality Queen!، ويحضر تايسون حاليا لعملين الأول فيلم The Devil May Care، والثاني فيلم Soul Business، بحسب موقع IMDB.

ويبدو أن جماهير مايك تايسون، أدت المنتجين إلى عمل فيلم يحكي سيرته الذاتية، حيث يجسده الممثل الحاصل على جائزة أوسكار جيمي فوكس، وكشف "فوكس" أنه التقى بتايسون لأول مرة بعد أداء الممثل، لاستاند آب كوميدي، وكان عمره 22 عامًا، وقال إنه رأى تايسون بشكل مختلف.

وكشف فوكس عن نظام تمرين مرهق استعدادًا للدور ليكون بالوزن المناسب، وقال: "الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون".