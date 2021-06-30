«الإسكان والتضامن» يبحثان تشغيل الحضانات والمنشآت الاجتماعية بالمدن الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث توفير وتشغيل مباني الحضانات، وكذلك المنشآت الاجتماعية المختلفة بالمدن الجديدة، واستعراض موقف تأثيث وتسكين وحدات الإسكان البديل بعدد من مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

وأوضح «الجزار» أن الوزارة تهدف من خلال التعاون مع جميع جهات الدولة، لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، ما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على إقامة المنشآت الخدمية المختلفة «تعليمية – صحية – أمنية – إدارية – غيرها»، وتسلمها للجهات المسؤولة عن تلك الخدمات لتشغيلها.

من جانبها، توجهت الدكتورة نيفين القباج، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسؤولي الوزارة وجهاتها المختلفة، على التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من الملفات المشتركة، بما يحقق مصلحة المواطن، ويعمل على توفير الخدمات المختلفة لجميع المواطنين.