أقباط من أجل الوطن: ثورة 30 يونيو أسست لدولة القانون

أقباط من أجل الوطن: ثورة 30 يونيو أسست لدولة القانون
كتب:
كيرلس مجدى
10:07 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
كريم كمال
هنأ كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، شعب مصر بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة التي جسدت ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن.
30 يونيو ثورة ضد جماعة خططت لتدمير الوطن
وأضاف كمال في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أنه يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائده في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس والقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورتة ضد الجماعة الإرهابية التي خططت لتدمير الوطن وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية ويثمن الاتحاد دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ الوطن وافشال تلك المخططات.
30 يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة
وأكد أن ثورة الثلاثين من يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة علي سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
واضاف أن أهم إنجازات ثورة ثلاثين يونيو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبهى صورها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث عمل على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
30 يونيو عكست إدراك الشعب للمخططات الخارجية
وقال محب شفيق، الأمين العام للاتحاد، إن الجيش المصري العظيم كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو عام 2013 لأنه أدرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.
30 يونيو أعادت الشباب للحياة السياسة
وقال مايكل روماني مسؤول ملف الشباب بالاتحاد، إن أهم ما يميز ثورة الثلاثين من يونيو دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب إلى الحياة السياسية.
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