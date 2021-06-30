أقباط من أجل الوطن: ثورة 30 يونيو أسست لدولة القانون

هنأ كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، شعب مصر بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة التي جسدت ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن.

30 يونيو ثورة ضد جماعة خططت لتدمير الوطن

وأضاف كمال في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أنه يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائده في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس والقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورتة ضد الجماعة الإرهابية التي خططت لتدمير الوطن وإثارة الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية ويثمن الاتحاد دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ الوطن وافشال تلك المخططات.

30 يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة

وأكد أن ثورة الثلاثين من يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة علي سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.

واضاف أن أهم إنجازات ثورة ثلاثين يونيو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبهى صورها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث عمل على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

30 يونيو عكست إدراك الشعب للمخططات الخارجية

وقال محب شفيق، الأمين العام للاتحاد، إن الجيش المصري العظيم كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو عام 2013 لأنه أدرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.

30 يونيو أعادت الشباب للحياة السياسة

وقال مايكل روماني مسؤول ملف الشباب بالاتحاد، إن أهم ما يميز ثورة الثلاثين من يونيو دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به، مؤكداً أن ثورة 30 يونيو ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب إلى الحياة السياسية.