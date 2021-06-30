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محمود مسلم

رئيس جهاز حدائق العاصمة يلتقى الشركات المنفذة لوحدات سكن لكل المصريين

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الوطن
10:07 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
جانب من الإجتماع

جانب من الإجتماع

عقد المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعاً مع مسئولى شركات الإسكان والمرافق والمكاتب الاستشارية العاملة بمشروع «سكن لكل المصريين»، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولى المشروعات، لمتابعة مراحل التنفيذ، والتأكيد على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية وأعمال المرافق والطرق بالمشروع، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات.

وشدد رئيس جهاز حدائق العاصمة، على الالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال.

وطالب رئيس الجهاز، مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بتقديم برنامج زمني مكثف لتنفيذ الأعمال، مؤكداً إزالة أي عقبات حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.

 

 

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