40 فنانا من 15 دولة يرسمون لوحة فنية احتفالا بذكرى 30 يونيو

شارك 40 فنانا من 15 دولة في لوحة فنية رائعة على جزيرة «براديس» بشواطئ مدينة الغردقة، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، ضمن فعاليات كرنفال الغردقة الدولى للفنون والذي تستضيفه المدينة في دورته الرابعة، وتم اهداء اللوحة لمسؤولي الجزيرة بمناسبة احتفالات ذكري ثورة يونيو ليتم وضعها كنصب تذكاري يعكس عظمة مصر أمام السائحين الأجانب من زوار الجزيرة.

يقول الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم كرنفال الغردقة الدولى للفنون، أنه تم تنظيم رحلة إلى جزيرة براديس شارك فيها 40 فنانا من 15 دولة وتم رسم لوحة تشكيلية مساحتها 12مترا تدل على جمال وعظمة مصر َوكنوز البحر الأحمر وتم إهداءها إلى مسؤلي الجزيرة احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو ليتم وضعها للسائحين من الزائرين المترددين على الجزيرة.

وأشار «حميدة»، في حديثه لـ«الوطن»، اليوم، أن كرنفال الغردقة الدولى للفنون يختتم أعماله اليوم بالممشي السياحى المفتوح بالغردقة تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو بمشاركة 40 فنان من عدة دول أجنبية من جنسيات مختلفة وعدد من السائحين تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القنصلياَت الأجنبية بالغردقة

كانت الغردقة استضافت كرنفال الغردقة الدولى للفنون في دورته الرابعة الفترة من الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر الجاري، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا من 15 دولة أجنبية من ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا.

و ضم الكرنفال ورش للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات و فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات و الرسم على المجسمات بجانب ورش الأطفال.