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محمود مسلم

السيسي: ندرس إمكانية إجراء فحص مبكر للضمور العضلي للأطفال

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محمد عزالدين
10:06 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مرض الضمور العضلي، قائلا إننا لم نصم آذاننا عن أبنائنا بل حرصنا على توفير الرعاية الكاملة لهم، كما اتفقنا مع شركات الأدوية المعنية لتوفير الأدوية اللازمة للأطفال، كما ندرس إمكانية فحص الأطفال في مبادرة طبية كما هو الحال في فحص السمع والقوقعة، «لأن كل ما يكون مبكر كل ما يكون الحصول على أفضل نتيجة للمرض تكون أحسن، وبردو للضمور العضلي نفس الكلام».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته على هامش تفقده الآلات والمعدات المشاركة في مبادرة تطوير الريف المصري، «ربنا وفقنا ونجحنا فيه، وزي ما احنا الدولة، حكومة ووزارة الصحة والمالية، كل ده تصدي، بردو إحنا كمواطنين وشعب بردو، وكل طفل، وهو مش عددهم كبير، نفحصه».

ووجه حديثه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قائلا: «مش عاوز أقول حاجة للدكتورة هالة زايد وأورطها، مش عاوز أورطك في حاجة ونقول حاجة منقدرش نعملها».   

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