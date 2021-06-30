«الصحة» تكشف عن تفاصيل الـ15 مليون جرعة شهرية لـ«لقاحات كورونا»

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل على إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا بداية من الشهر المقبل لتطعيم 40% من المواطنين نهاية العام الجاري، تحسبًا لأي موجة متوقع أن تحدث، والحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطعيم يعمل على تخفيف حدة المرض، ولا يمنع من الإصابة به، وأي لقاح في العالم لا يعطي مناعة 100%، ولكنه يعمل على جعل الأعراض بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها خطيرة، كما يخفف من الضغط على المستشفيات.

فاعلية لقاح سينوفاك تصل لـ91%

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أن أول جرعة من لقاح كوروا سينوفاك تنم انتاجها بالفعل، مؤكدا أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، بحسب للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة.

ولفت إلى أن اللقاح عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يومًا، مضيفًا أن اللقاح يعتمد في طريقة تصنيعه على تكنولوجيا التصنيع التقليدية والمستخدمة في عدد من الدول وكذلك اللقاحات المعروفة.

وعن طريقة تخزينه، قال إنه يمكن حفظه في الثلاجات العادية في درجة حرارة من 2 لـ8 درجات مئوية.

طرح لقاح سينوفاك خلال 14 يوما بالأسواق

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن اللقاح سيطرح بعد إخضاعه لعدد من الاختبارات، وفي غضون 14 يوما سيطرح في الأسواق، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمصانع فاكسيرا وقدرتها على إنتاج لقاحات كورونا، وستكون مصر مركز لإنتاج اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن الفترة المقبلة سيأتي مواد خام تكفي إنتاج ما يقرب من 8 ملايين جرعة ستصل هذه المواد الأسبوعين المقبلين، مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا والتطعيم لمساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم والسيطرة على الفيروس والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت طرح من 10 لـ15 مليون جرعة شهريًا «إنتاج مصري»؛ لتحقق المستهدف بتطعيم 40% من الشعب المصري في 2021، وذلك خلال فعالية افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة «حياة كريمة».