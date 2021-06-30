11 تصريحا لمدير الصحة العالمية الإقليمي: زيادة الإصابات في 3 دول عربية

كشف الدكتور أحمد المنذري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، تفاصيل جديدة عن تواجد المتحور «دلتا» في إقليم شرق المتوسط، الذي يعتبر أحد تحورات فيروس كورونا، وأبرز ما ذكره المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية نرصده لكم كما يلي:

1- عدد إصابات كورونا وصل لـ11 مليون إصابة مؤكدة، و216 ألف حالة وفاة في إقليم المتوسط.

2- انخفاض أعداد الإصابات للأسبوع العاشر على التوالي، واستقرار أعداد الوفيات في الإقليم.

3- بعض الدول أبلغت زيادة عدد الوفيات بنسبة تجاوزت 20% وزيادة الإصابات 20% بسبب التحورات، مثل تحور «دلتا» وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتردد في الحصول على اللقاح.

4- هذه الدول هي سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.

5- الفيروس المتحور «دلتا» لديه قدرة أكبر على الانتشار بشكل أسرع بنسبة تصل لـ60% ويتميز بزيادة رقعة الانتشار ويتمير بسرعة الانتشار والانتقال بين الأفراد مقارنة بالتحورات السابقة التي حدثت منذ بداية الجائحة.

6- ليس أكثر حدة ولا يمكننا القول إنه أقل حدة، ولكن الأعراض تتشابه، وشدتها قريبة من شدة الأعراض التي تحدث بسبب الفيروس العادي.

7- دول الإقليم معظمها مرت بالموجة الثالثة، ومجموعة منها بدأت الموجة الرابعة من حيث زيادة أعداد الإصابات والوفيات والتذبذب في هذه الأعداد، ونأمل في تخطي هذه الموجات بغض النظر عن عددها وتقليل الإصابات والوفيات وإرهاق الأنظمة الصحية والعاملين فيها.

8- مازلت الفحوصات المخبرية تتوافق مع الفيروس المتحور ولا يوجد قلق من هذه الجانب.

9- زيادة مظلة التلقيح تساعد على تقليل ومحدودية انتشار الفيروس، وأن الدول التي انتشر فيها الفيروس لديها القدرة على إجراء الفحوصات المخبرية وتتبع الفيروس.

10- المتحور «دلتا» أدى لسرعة الانتشار خصوصا أننا لمسنا عدم الالتزام والاستعجال في فتح الأنشطة في بعض الدول والسفر بين الدول.

11- علينا الحذر لأنه قد يكون هناك نسبة من الأشخاص المصابين لم يتم التعرف عليهم وموجودين في المجتمع.