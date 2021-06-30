بعد مصرع شاب.. «سموم بنها» يكشف الإسعافات الأولية للمصاب بلدغة الثعبان

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بجامعة بنها، بيانا يوضح فيه طرق التعامل مع لدغات الثعابين، بعد مصرع الشاب إسلام البكش الذي توفي إثر لدغة ثعبان بقرية أجهور الكبرى.

وقال المركز في بيانه، إن الإصابة بلدغة الثعبان تضع المريض ضمن من الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل سريع، مشيرا إلى أن حالات كثيرة لا تستطيع رؤية الثعبان ويكون لديها شك في مصدر اللدغة، ما يتسبب في تأخر الذهاب للمستشفى والحصول على المصل.

وأوضح أنه بمجرد الشك في أن مصدر اللدغة ثعبان لابد من الاتجاه للمستشفى بشكل عاجل؛ للحصول على المصل، والانتظار تحت الملاحظة للتأكد من عدم ظهور أعراض.

وأضاف البيان، أن المصل من الممكن ألا يكون موجودًا فى الوحدات الصحية؛ لأن تلك الحالات تكون في احتياج لمكان مجهز بمستشفى لمتابعة الأعراض، والتي تظهر على الجهاز التنفسي الذي يتأثر باللدغة، وفى هذه الحالة؛ يحتاج المريض لتركيب أنبوبة حنجرية وجهاز تنفس صناعي، وتكون الحالة تحت الملاحظة على الأقل 6 ساعات بترقب حدوث الأعراض.

وأوضح أن الأعراض تتمثل أيضًا في شلل فى العضلات يحدث من أعلى لأسفل، وهبوط فى جفن العين وعدم قدرة المصاب على بلع ريقه، ما يؤدي إلى الوفاة.

يذكر أن قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، شهدت وفاة شاب بلدغة ثعبان خلال عمله بالحقل، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله لمستشفى قها.

وناشد الأهالى وزير الزراعة ومحافظ القليوبية وجامعة بنها، بالتدخل وإرسال فرق علمية متخصصة للقضاء على أوكار الثعابين وتوفير المصل الخاص بها بالوحدات الصحية.