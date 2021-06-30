الجزار: نستهدف تدشين 178 مجمع لخدمة المواطنين في قرى «حياة كريمة»

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أهم نماذج المباني والإنشاءات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

وقال الجزار، إن الوزارة تعاونت مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتوصل إلى النمط العمراني للريف المصري الذي يحقق بعض العناصر التي أكد عليها رئيس الجمهورية، وهي الجودة والشكل المناسب والاستمرارية في أعمال الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالتوزيع المكاني والتركيب الوظيفي للسكان في هذه المناطق والمستويات الإدارية المختلفة إذا كانت وحدة محلية أو قرية أو تابع.

وأضاف: «النماذج هي عبارة عن المباني والإنشاءات الخرسانية لكن هناك تغطيات من الطوب الأردي لتناسب جو الريف المصري.. عملنا نوع أغمق شوية من الطوب الوردي حتى يتحمل التغيرات المناخية».

وتابع: «نعرض عليكم اليوم المجمع الزراعي ومجمع خدمة المواطنين ومراكز الشباب، ووفقا لتوجيهاتكم فإن الخدمات المقدمة في هذا المشروع يماثل ما تم عمله في العاصمة الإدارية الجديدة للحكومة، إذ أنها خدمات مرقمنة وتؤدي خدمات متصلة بالوزارات الرئيسية، وبالتالي يكون للريف المصري نفس الخدمات التي يتمتع بها الحضر المصري».

وأكد، أن هناك 4 نماذج على مساحات أراضي مختلفة، منها ما يستوعب 3 أو 4 خدمات وهي الوحدة البيطرية والجمعية الزراعية ومركز لتجميع الألبان ومركز للإرشاد الزراعي، ويختلف باختلاف مستوى الوحدة المحلية، والنماذج فيها مرونة للتوافق مع المواقف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ستدشن 178 مجمع خدمة المواطنين في الوحدات المحلية بتكلفة 10 ملايين جنيه للمجمع على مساحة تتراوح ما بين 600 متر إلى 800 متر، إذ يحتوي المجمع على مركز خدمة للمواطنين في الطابق الأرضي به 17 شباكا، منها 14 شباكا بواقع شباكين لكل خدمة ويوفر 7 خدمات لجهات الدولة المختلفة و3 شبابيك لكبار السن وذوي الهمم.

وأكمل: «نعمل على تطوير 350 مركز شباب، وتم البدء في عمل 115 مركز شباب، وجار استكمال المراكز الباقية».

وأكد، أن هذه النماذج تعبر عن تطوير الوحدات القائمة، لكن صممت الوزارة بالتعاون مع الهيئة للقوات المسلحة نماذج لمنازل متعددة الأدوار.