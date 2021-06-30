ضبط 1541 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات:

- ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

- ضبط «1.5 طن مفروم لحوم– مقطعات دواجن»، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، طبقا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

- ضبط 7.25 أطنان ملح سياحات، معبأ داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغرض الصناعية، ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية، ويشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بمحافظة الغربية.

- ضبط «3.5 أطنان جبن أبيض - جبن مثلثات»، معبأة داخل صفائح وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص، في محافظة الغربية.

ضبط «2.85 طن مكرونة معبأة داخل عبوات - 1140 عبوة زيت طعام»، بدون مستندات، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

- ضبط 20850 قطعة مستلزمات طبية «شرائط تحليل سكر- سنون أنسولين - خافض لسان - شكاكة»، بدون مستندات ومجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

- ضبط «291000 قطعة (أجزاء لمبة) بدون مستندات مجهولة المصدر - مستلزمات إنتاج - 200000 قطعة لمبة ليد مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي - 90000 قطعة عبوة كرتونة فارغة (معدة للتعبئة) - واحد ماكينة خط إنتاج»، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص، في محافظة المنوفية.

- ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد بنوك التنمية الزراعي، محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة مالية 15575 جنيها، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة.

- ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية «بدون متستندات»، مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

- ضبط 3 أطنان مبيدات زراعية «بدون متستندات»، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بدون ترخيص، في محافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، أسفرت عن ضبط 51 قضية، بإجمالي مضبوطات بلغت 13704 عبوات سجائر.

واتخذت الإجراءات القانونية، ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.