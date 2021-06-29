المنشآت الفندقية: إعلان مبادرة قريبا لتنشيط السياحة الداخلية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن وزارة السياحة بصدد الإعلان عن مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الصيف، لافتا إلى أن تلك المبادرة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأضاف لـ«الوطن» أن الفنادق المصرية جاهزة للمشاركة بتلك المبادرة فور الإعلان عنها ووفقا للأسعار المطروحة بها.

تخفيضات بأسعار الغرف الفندقية

وأشار «عاقل» إلى أن المبادرة ستشهد طرح تخفيضات كبيرة بأسعار الغرف الفندقية على شاكلة مبادرة «شتى فى مصر» التى انتهت مايو الماضى، كما أنه من المتوقع أن تشهد أيضا تخفيضات فى أسعار تذاكر الطيران إلى المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أن الغرض الرئيسى من طرح تلك المبادرات هى منح المواطن المصرى الفرصة لزيارة المدن السياحية المصرية بأسعار معقولة، فضلا عن مساعدة المنشآت الفندقية على العمل وزيادة نسب الإشغال بها.

إجازات عيد الأضحى

وأوضح «عاقل» أن فترة إجازات عيد الأضحى ستشهد زيادة فى نسب إشغال الفنادق خاصة مع العروض التى بدأت بعض المنشآت الفندقية تقديمها لجذب أكبر عدد من المواطنين المصريين لزيارتها خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الفنادق كافة جاهزة لاستقبال النزلاء وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية.

وأشار «عاقل» إلى أن نسب تواجد المواطنين المصريين حاليا بفنادق المحافظات السياحية الشاطئية لازالت ضعيفة إلى الآن، مرجعا ذلك إلى عدم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة واختبارات نهاية العام بالجامعات، لافتا إلى أنه بداية من منتصف شهر يوليو الجارى سترتفع أعداد السياح المصريين إلى المدن الشاطئية خاصة شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق المصرية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط التشغيل، لافتا إلى أنه لا توجد نية حاليا لدى الغرفة للمطالبة بزيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء عن النسبة المقررة حاليا وهى 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق وذلك نظرا لتدنى نسب الإشغال بالعديد من المدن السياحية المصرية.