في يوم واحد.. ضبط 12749 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، من ضبط 12749 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو 12679 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 70 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وأضافت الداخلية، أنه جرى تحرير 950 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 272 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1776 أرجيلة، في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما تأتي تلك الإجرءات في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، وجارى استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.