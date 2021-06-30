أستاذ باطنة: زيادة نسب التطعيم باللقاح السبيل إلى إلغاء قرارت الحظر

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ المناعة والباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يمكن الجزم بأن الأجسام المضادة نتيجة لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تستمر لمدة سنوات، موضحا أن ما يتداول بشأن استمرار المصل لسنوات حتى الآن غير مؤكد، لأن الأمصال بدء تداولها والتحصن، في نهاية العام الماضي، مضيفا أنه لا يمكن الجزم بذلك حتى الآن؛ لأن مدتها لا تزيد عن عام، موضحا أن جميع المحضرة منها حديثة، وتحت الاستخدام الطارئ، نظرا لظروف الوباء.

وأضاف أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الأمصال المنتجة لمجابهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» حتى الآن آمنة، وفقا للدراسات والنتائج المعلنة حتى الآن، مضيفا أن جميعها حصل على تصاريح الاستخدام الطارئ، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح، للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك تقليل أعراض المرض وحالات الإصابة.

وشدد «خضر» على أنه يجب الالتزام أيضا بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المشهود لها بالازدحام خارج المنزل، وكذلك التعقيم و التطهير الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون، والاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر تحفز المناعة، وتساعد في مواجهة المرض حال الإصابة.

وتابع أستاذ الباطنة، أن يجب الوصول إلى نسب ومعدلات عالية في التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، من أجل الوصول إلى إلغاء قرارت الحظر، والبدء في إجراءات التعايش الطبيعي لما قبل كورونا، منوها إلى أنه يجب على أي مواطن حال الشعور بأي أعراض للمرض، التوجه إلى الطبيب المختص، وإجراء الفحوصات والإشاعات التي تؤكد إيجابية المرض من عدمه، وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث أي مضاعفات أو آثار سلبية على صحة المواطن.