بالأرقام.. 10 معلومات عن المرحلة الأولى والثانية من «حياة كريمة»

«حياة كريمة» أبرز المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى خدمات للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا في الريف المصري، انطلق قطار العمل وأثمر بخطاه على عدد كبير من المستفيدين في الريف المصري.

وفي التقرير التالي يرصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مبادرة «حياة كريمة» منذ أن انطلقت عام ٢٠١٩، ومازالت تسير في خطاها لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

أبرز ٥ معلومات عن المرحلة الأولى

- تواجدت «حياة كريمة» داخل ١٤ محافظة على مستوى مصر، وهدفت لتطوير ٣٧٥ تجمع ريفي مع نهاية العام الحالي ٢٠٢١.

- وصل حجم الاستثمارات في المرحلة الأولى إلى ١٣.٥ مليار جنيه.

- بلغ عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة» ٤.٥ مليون شخص.

- استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة تغطية خدمات الصرف الصحي في ٤٧ تجمع ريفي، وتغطية خدمات مياه الشرب في ٨.٨ تجمع ريفي، وتحسين شبكات الطرق والإنارة في ٩٨ تجمع ريفي.

- أنجزت المرحلة الأولى رفع كفاءة ٢١.٩ ألف منزل وتطويره، وكذلك ٥١ وحدة صحية، وقدمت ٣١ ألف خدمة صحية واجتماعية للأهالي.

أبرز ٥ معلومات عن المرحلة الثانية

- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء في المرحلة الثانية في ٢٨ ديسمبر في ٢٠٢٠.

- تشمل المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة ١٤٤٣ تجمع ريفي، وذلك في ٥١ مركز في ٢٠ محافظة.

- تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ ١٥٩٢ مشروع في مختلف القطاعات التي تهم المواطنين.

- إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية ١٥٠ مليار جنيه.

- المستهدفين في المرحلة الثانية ١٨ مليون مواطن.