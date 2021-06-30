ضربوها بطفاية حريق.. قرار عاجل من النيابة بشأن وفاة طالبة في فرح بالدقهلية

ناظرت النيابة العامة بميت غمر في محافظة الدقهلية، اليوم، جثة ميادة إيهاب مصطفى، الطالبة بكلية الآداب، والتي توفيت إثر انفجار طفاية حريق اصطدمت فيها بقوة.

وعاش أهالي قرية اتميدة حالة من الرعب خلال نقل منقولات الزوجية من بيت عروسة إلى شقة عريس عندما فوجئوا باستعراض خارج عن المألوف، قام به 10 شباب حاميلن بانرات سوداء وعليها صور جماجم تسيل منها الدماء، ومعهم طفايات حريق، وبدأوا يصعدون أعلى أعمدة حديدية أحضروها لتقديم استعراضات عليها.

وخلال تلك الأحداث، طارت طفاية حريق من شاب عندما حاول فتحها فانطلقت كالصاورخ تجاه فتاتين، ما تسبب في إصابة واحدة ووفاة الأخرى.

وقال أحد شهود العيان، إن طالبة المتوفاة يتيمة، واجتهدت والدتها في تربيتها حتى دخلت كلية الآداب؛ إلا أن تهور الشباب تسبب في مصرعها بعد إصابتها بإصابات خطيرة.

وتجمع أهالي «ميادة» والفتاة الأخرى المصابة، والتي تُدعى "نور وليد علي أحمد"، 16 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي، وسط حالة من الحزن الشديد، وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.