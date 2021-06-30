مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز العثور علي جثة سيدة بمدبنة السادات

تكثف مديرية أمن المنوفية، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سيدة بمدينة السادات، وجرى نقل الجثة للمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

نلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور علي جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها ملقاه في الشارع وعلي رأسها آثار ضرب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الوفاة، وتحرير محضرا بالواقعة، زنقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

واننقل فريق من إدارة البحث الجنائي بالمنوفية تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، إلي مكان الواقعة لمعرفة ملابسات الوفاة والوقوف علي أسبابها لفك لغز الجريمة .

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم العثور علي جثة سيدة، مساء أمس، ملقاه علي الطريق في مدينة السادات، وتبين أنها مصابة بضربة علي رأسها، وانتفلت مباحث السادات إلي مكان الواقعة، وتم تفريغ الكاميرات في محيط المكان، وسؤال الأهالي في المنطقة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت إلي مكان الواقعة لمعاينة الجثة.

علي صعيد مختلف، نجحت إدارة المسطحات المائية بمديرية أمن المنوفية، في إنقاذ فتاه حاولت الإنتحار في بحر شبين الكوم، بسبب خلافات مع أسرتهاحول أثاث زواجها، ونجحت القوات من استخراجها من المياه، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإبلاغ أسرتها.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وعمرها 28 سنة، وألقت نفسها في بحر شبين الكوم، مؤكدا أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق النجاه ولكنها رفضت الإمساك به مصممة علي الإنتحار، ولكن رجال المسطحات المائية تمكنوا من إنقاذها .