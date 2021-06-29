جثة غارقة في الدماء بالبساتين.. والنيابة تقرر التشريح لكشف الملابسات

لقي شاب سوادني مصرعه، إثر سقوطه من شرفة الطابق السادس في دائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

جثة وسط بركة من الدماء

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا بسقوط شاب من الطابق السادس بدائرة القسم، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «م ع» في العقد الرابع من العمر، ملقاة أسفل العقار المقيم به ووسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين إصابته بتهشم في الجمجمة وكسور في أماكن متفرقة من جسده، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وكذلك تحليل الكشف عن المخدرات والمواد الكحولية وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حريق في حديقة بحدائق القبة

وفي سياق منفصل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في حديق بشارع سكه الوايلي بحدائق القبة، وعلى الفور دفع اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في حشائش وأشجار في حديقة بمنطقة سكه الوايلي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاروة، وتم إخماد النيران، وإجراء عمليات التبريد؛ خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.