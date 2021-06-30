ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل «60 دقيقة» في بيروت

سافرت النجمة ياسمين رئيس، إلى بيروت لتصوير مسلسلها «60 دقيقة»، والتي تجسد فيه بشخصية فتاة تدعى ياسمين، ويدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل مكون من 9 حلقات، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

مسلسل 60 دقيقة، بطولة ياسمين رئيس، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

ويأتي ذلك بعد انتهاء ياسمين رئيس، من تصوير فيلمها «جارة القمر» مع المخرج هادي الباجوري والذي تعود به للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية «فاتن» في مسلسل ملوك الجدعنة.

أهم محطات في حياة ياسمين رئيس

ياسمين رئيس، هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية «أم كلثوم» في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم».

بجانب بطولتها لفيلم «شيخ جاكسون،» و«هيبتا المحاضرة الأخيرة» والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع.

وقدمت ياسمين رئيس، عددًا من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند محركات البحث العالمي «جوجل» وموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.