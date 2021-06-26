سمية الخشاب vs ياسمين رئيس.. نجمات الفن يتألقن في المهرجانات الشعبية

حقق المهرجان الشعبي «افتحي شباكك» لحسن شاكوش وياسمين رئيس نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر «يوتيوب» وتخطت نسبة المشاهدة 35 مليون منذ طرحه، حيث دخل في منافسة مع مهرجان «أوعدك» للمطرب عمر كمال برفقة سمية الخشاب والذي حقق ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة.

وكانت قالت سمية الخشاب لـ«الوطن» بشأن مهرجان «أوعدك»: «تم الإعلان عن الأغنيتين في وقت متقارب، لم أكن أعلم أن حسن شاكوش بصدد طرح أغنية مع ياسمين رئيس، وأعتقد أنهم لم يكونوا على علم بطرح أغنية «أوعدك» حيث أننا فرضنا حالة من التكتم على الأغنية».

وأضافت: « شيء إيجابي أن يكون على الساحة أكثر من عمل ونسعد الناس بموسيقى وكلمات جيدة».

وعن التشابه بين المهرجانين قالت: «العملين مختلفين تماما، في «أوعدك» أنا أغني وأقوم بأداء غنائي، والفترة المقبلة تشهد مفاجآت عديدة ليس أعمال جديدة فقط، ولكن إعادة تقديم أغاني، فأنا لدى مقدرة على ذلك، فأنا تخلصت من حالة الكسل التي كانت مسيطرة عليّ في الفترة السابقة، هذا النوع من الأغاني اعتبره السهل الممتنع فهو يحتاج إلى نفس طويل».

ياسمين رئيس: الغناء الشعبي مع شاكوش تجربة مميزة

«أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة»، هكذا تحدثت الفنانة ياسمين رئيس في تصريحات تلفزيونية سابقة عن تقديمها اللون الشعبي للمرة الأولى من خلال أغنية «حبيبتي» مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلة: «وجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة، وخاصة أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء، فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم الشيخ جاكسون وأيضا أغنية فيلم هيبتا».

يذكر أن «افتحي شباكك» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.