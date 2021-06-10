حسن شاكوش يحقق 20 مليون مشاهدة بـ«حبيبتي» مع ياسمين رئيس

تربع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على عرش اليوتيوب بأغنيته الجديدة «حبيبتى» بعد مرور أسبوعين فقط على طرحها بـ20 مليون مشاهدة للكليب الذى شاركت فيه النجمة ياسمين رئيس، وتصدر التريند فى مصر بالمرتبة الأولى وأيضا في بعض من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

أغنية «حبيبتي» غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري.

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، وشهد الكليب غناء ياسمين رئيس لأول مرة حيث لم تظهر كموديل فقط بل شاركت شاكوش الغناء.

ويعد ظهور ياسمين رئيس بعد نجاحها في تقديم دور الفتاة الشعبية في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي.. افتحي شباكك أنا جيت.. أنا واقف تحت البيت.. مش هعمل سيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه».

ويذكر أن «شاكوش» قد احتفل مع جمهوره عبر «انستجرام» منذ أيام، بتحقيق كليب «حبيبتي» 10ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه عبر اليوتيوب، وعلق قائلا «الحمدلله والشكر لله أول 10 مليون وتريند 1 طول الأسبوع في مصر والوطن العربي، شكرا لكل جمهوري وكل اخواتي اللي واقفين في ضهري»، كما تصدر الكليب التريند خلال الساعات الأولى من طرحه بسبب توليفة ظهور مطرب مهرجانات مع فنانة لأول مرة في مهرجان، هذا بالإضافة إلى تصدر اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس مؤشرات البحث على جوجل.