أسعار إصدارات صندوق التنمية الثقافية في معرض الكتاب: تبدأ من 5 جنيهات

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض الكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس.

ويشارك صندوق التنمية من خلال 3 أجنحة: جناح العرض الرئيسي الخاص بقطاعات وزارة الثقافة بصالة 3، جناح بيع إصدارات الصندوق والمجلس الأعلي للثقافة بجناح رقم B5 بصالة 1، بالإضافة إلى جناح بيع الكتب المخفضة بصاله 1 A7، إذ بلغ عدد الإصدارات أكثر من 1000 عنوان، تمثل إصدارات: المشروع القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالإضافة إلى نسبة خصم تبلغ 30% على مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة.

ومن أهم العناوين في أجنحة الصندوق، «كتاب الشارع الأعظم»، «السلطان قنصوة الغوري»، «رحلة مع أسبلة القاهرة»، «قصر محمد علي»، «فنون وحرف تقليدية»، «نجيب محفوظ .. مائة عام»، «رسالة في علم الكتابة»، «روائع الفن الأوروبي»، «منير كنعان» و«للتراث وجة آخر».

ومن أهم إصدارات المجلس الأعلى للثقافة: كتب: «توفيق الحكيم»، «الصين وحركات التحرر الأفريقية»، «الأدب الشعبي والدراسات البينية»، «الاندماج الاجتماعي»، «أزمة الثقافة العربية»، «الإسلام خارج الحدود» و«الأقليات الدينية في مصر»، بالإضافة إلى أحدث إصدارات سلسلة «إبداع التفرغ: حركة النقد الجديد – تحليل النص الروائي»، «تجديد الخطاب الديني – د. بنت الشاطىء نموذجًا» والمسرحية الشعرية «صاحب التذكرة»، كما يتوافر بأجنحة بيع صندوق التنمية مجموعة من الإصدارات التي لاقت رواجًا طوال الأعوام السابقة منها: «مصر في الأساطير العربية»، «نظرية الديمقراطية» و«اليهود في الأندلس» وغيرهم.

وجاءت قائمة الإصدارات بجناح صندوق التنمية الثقافية بمعرض الكتاب في مجالات التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس وتتضمن اسم المؤلف، اسم المترجم، موضوع الكتاب، سنة الطبع، والأسعار على النحو التالي:

أولًا: الإصدرات المترجمة - المشروع القومي للترجمة

تضم عددا من الكتب في مجالات التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والآداب واللغات والمعارف العامة والديانات والفنون، إذ يبدأ سعر الكتاب من 5 جنيهات ويصل إلى 70 جنيها.

ثانيًا: كتب النشر (الإصدارات المؤلفة)

وتشمل هذه الإصدارات مجالات عديدة منها سلسلة أبحاث المؤتمرات وإبداعات التفرغ وتبدأ أسعار الكتب من 5 جنيهات وحتى 305 جنيهات.

ثالثًا: إصدرات صندوق التنمية الثقافية

ويضم إصدارات القاهرة التاريخية وسلسلة المكرمين، وتبدأ أسعار الكتب من 5 جنيهات وتصل إلى 225 جنيهًا.