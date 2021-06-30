يفتتحه مدبولي في غضون ساعات.. جديد معرض الكتاب 2021 «الشراء أون لاين»

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في غضون ساعات قليلة، دورة استثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة وقيادات وزارة الثقافة، ويستقبل المعرض زائريه ابتداء من الخميس 1 يوليو من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، عدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء، فما الجديد في معرض الكتاب 2021؟

الجديد في معرض الكتاب 2021:

ترصد «الوطن»، أبرز الملامح الجديدة للدورة الحالية، فحسب تصريحات صحفية لـ لهيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب: معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر حدث دولي للكتاب بعد جائحة كورونا ويشارك به 1218 ناشرا وتوكيلا من مصر وخارجها، ويقام على مساحة 40 ألف متر مربع يعمل بكامل طاقته ويقام بـ4 صالات، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

ينتقل المعرض هذا العام إلى عصر الرقمنة، إذ أننا أمام معرضين وليس معرضا واحدا، فالأول معرض فعلى على أرض الواقع يستقبل الزائرين بالتجمع الخامس، والمعرض الثاني هو معرض رقمي، عبر المنصة التي تشمل جميع التفاصيل الخاصة بالمعرض وجميع دور النشر وإصداراتهم وكذلك جميع الفعاليات الثقافية الخاصة بالمعرض، كما توفر المنصة خدمة شراء الكتب "أون لاين"، كما أن دخول المعرض مجانا هذا العام عبر المنصة الرقمية، والتي تحمل باركود، وبوابات المعرض مزودة بخدمة "ريدر" لتسهيل عملية دخول الجمهور.

يقام المعرض هذه المرة صيفا حيث أُجل من يناير 2021 إلى يونيو 2021، بسبب كورونا، كما أن هناك أماكن مخصصة لانتظار الزوار إذ أن لكل صالة سعة محددة، وهناك مظلات في صالات الانتظار، منعا للتكدس في الصالات.

المعرض يحتفي بشكل خاص بالهوية والثقافة المصرية القديمة، وشعار المعرض جدارية مصرية قديمة، وشعار المعرض يحمل صورة الإله «تحوت»، وهو من أهم الآلهة المصرية، واعتبره المصريون القدماء من علمهم الكتابة والحساب، كما تؤكد هيئة الكتاب هذا التوجه من خلال طباعة «موسوعة مصر القديمة» للدكتور سليم حسن، مرة أخرى، وغيرها من الإصدارت في هذا الاتجاه.