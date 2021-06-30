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يستوعب 100 ألف زائر يوميا.. رئيس الوزراء يفتتح معرض الكتاب 2021

كتب:

محمد مجدي
11:22 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
معرض الكتاب 2021

معرض الكتاب 2021

افتتح، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي يحمل شعار «في القراءة حياة»، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وحضر مراسم الافتتاح، وزراء الثقافة والتعليم العالي والأوقاف والهجرة والطيران المدني.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، عدا الجمعة من الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، وبطاقة استيعابية 100 ألف زائر في اليوم الواحد.

وللمرة الأولى يقام معرض الكتاب في فصل الصيف، بعد تأجيله عن وقته المعتاد في يناير من كل عام بسبب ذروة فيروس كورونا التي عاشتها مصر في شتاء 2021.

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