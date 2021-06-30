تجديد حبس زوجين قتلا عشيق الزوجة وتخلصا من جثته بالخانكة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس كل من «محمود ع.» وزوجته، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب، عقب استدراجه إلى منطقة نائية بالخانكة، وقام الزوج بطعنه بسلاح أبيض بأنحاء متفرقة من جسده، بسبب علاقته غير الشرعية مع زوجته.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطار من مدير المباحث الجنائية، اللواء حاتم حداد، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الخانكة، بالعثور على جثة شاب في منطقة نائية بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي، العميد محمد فاوي، ورئيس مباحث المديرية، العميد خالد المحمدي، ووحدة مباحث مركز الخانكة، وتبين أن المجنى عليه يدعى «محمد ع.»، 35 سنة، مقيم بالخانكة، ومصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بسيدة مقيمة في مدينة السلام بالقاهرة، وعندما اكتشف زوجها «محمود ع.»، 40 سنة، العلاقة بينهما، أمرها باستدراج المجني عليه إلى مكان الواقعة، وفور وصوله انهال عليه طعناً بسلاح أبيض.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية، أمام المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة مركز الخانكة، وأقرا بصحتها، ليأمر رئيس النيابة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

واعترف الزوج، خلال التحقيقات، بأنه اكتشف وجود علاقة آثمة بين المجني عليه وزوجته، فطلب منها استدراج عشيقها إلى مكان العثور على الجثة، في منطقة غير مأهولة بين مركز الخانكة ومدينة السلام، وما إن وصل المجني عليه إلى المكان، حتى انهال عليه المتهم طعناً حتى سقط جثة هامدة غارقاً في دمائه.