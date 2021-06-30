هجوم سيبراني على أنظمة الاتصال الخاصة بالخط المباشر مع بوتين

قال منظمو حوار «الخط المباشر» المتلفز السنوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أنظمة الاتصال الخاصة بهذا الحوار تتعرض حاليا لهجوم سيبراني مكثف.

وأوضحت مذيعة «الخط المباشر»، في أثناء الحوار مع بوتين، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأربعاء: «تسلمنا معلومات مفادها بأن أنظمتنا الرقمية تتعرض في هذه الأثناء لمحاولات تنفيذ هجمات سيبرانية مكثفة من نوع DDoS (هجمات الحرمان من الخدمات)».

ورد بوتين على ذلك بالقول: «حقا؟.. ليست مزحة؟».

وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، لوكالة أنباء «نوفوستي» صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن مصدر الهجمات السيبرانية هذه لم يحدد بعد.