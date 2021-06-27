بعد خطاب لـ«بوتين».. رئيس الشيشان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أمس السبت، أنه قرر الترشح لانتخابات الرئاسة الشيشانية بعد خطاب ألقاه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وستجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الشيشان، في 19 سبتمبر المقبل في يوم التصويت الموحد في روسيا.

ويترأس قديروف «44 عاما»، البلاد، منذ أكثر من 14 عاما، وهو ابن الرئيس الشيشاني الأول، أحمد قديروف، الذي قتل بعملية إرهابية في جروزني يوم 9 مايو 2004، خلال الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقال «قديروف» في بيان نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشاركته في مؤتمر للجنة الإقليمية لحزب «روسيا الموحدة» في الشيشان: «تعلمون أن مسألة المشاركة في الانتخابات ما زالت مفتوحة بالنسبة إلي حتى اللحظة الأخيرة. اتخذت قرارا صارما بعدم الترشح في حال المعارضة حتى من قبل نسبة قليلة من سكاننا».

وأضاف: «الأمر الحاسم بالنسبة لي مثله خطاب زعيمنا الوطني، فلاديمير بوتين، ومندوبي المؤتمر العالمي لشعوب جمهورية الشيشان وزملائي في حزب روسيا الموحدة. استمعت إلى إرادة رئيسنا ومجتمعنا ووافقت على المشاركة في الانتخابات».

وأوضح رئيس الشيشان: «أشرت إلى أنني لا أنوي إهدار الوقت الثمين للوعود الانتخابية وحملات الترويج بل سأتخذ إجراءات دقيقة لزيادة رفاهية شعبي. لأن الأعمال أكثر إقناعا من الكلمات بشكل كبير».

الخارجية الروسية: تدريبات«أوكرانيا- الناتو» استفزازية

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن التدريبات المشتركة بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، استفزاز يراد منه تكريس حالة عدم الاستقرار بطول حدود أوكرانيا مع روسيا.

وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات صحفية، أمس السبت: «نرى بوضوح أن لهذه التدريبات هدفين كبيرين. أولاهما هي دوامة حالة عدم الاستقرار بطول الحدود الروسية. إنه استفزاز بهدف دفعنا إلى رد والرد لا بد منه لأننا دولة سيادية ذات حدود سيادية وتقديم هذا الرد بإلحاح على أنه أعمال عدوانية ليس سوى ممارسة استفزازية».

واشارت المتحدثة الروسية، إلى أن الهدف الثاني فهو نقل أنواع مختلفة من المعدات والأسلحة والعتاد إلى أوكرانيا وتركها هناك، مضيفة أن هناك 7 تدريبات تجريها دول حلف «الناتو» في أراضي أوكرانيا خلال العام الجاري.

الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود تعقب مدمرة أمريكية مزودة بالصواريخ

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، إن أسطولها في البحر الأسود كان يتعقب مدمرة أمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة تدعى «روس» دخلت البحر الأسود لإجراء مناورة متعددة الجنسيات مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكان الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، أعلن أمس السبت، إن المدمرة من طراز «أرلي بيرك»، ستنضم إلى 31 سفينة أخرى للمشاركة في الجزء البحري من تمرين «نسيم البحر-2021»، والذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد آخر، قال المرشح لمنصب المستشار الألماني، رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، أرمين لاشيت، إنه يجب إكمال مشروع «السيل الشمالي 2»، مؤكدا إمكانية وقف عمله إذا ما استخدم ضد مصالح أوكرانيا.

ويهدف مشروع «السيل الشمالي 2»، مد خطين من أنابيب الغاز بطاقة 55 مليار متر مكعب في السنة، من سواحل روسيا إلى أراضي ألمانيا عبر قاع «بحر البلطيق».

وأكد لاشيت، في تصريحات لقناة «أيه آر دي» التلفزيونية الألمانية، أن المشروع لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا محض اقتصادي، مشيرا إلى أن لدى بلاده، التزامات أوروبية فيما يتعلق بعدم استخدام المشروع، ضد أوكرانيا، وأضاف رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، أنه في حالة عدم التزام روسيا بهذه القاعدة فسيكون ممكنا إيقافه في كل لحظة، حتى إذا كان الأنبوب جاهزا.

وسيتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى الولايات المتحدة في 14 يوليو المقبل، وقالت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يزور الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام.