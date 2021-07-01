«توفيق».. تطبيق إلكتروني جديد للحد من زيادة نسب الطلاق

تطبيق إلكتروني يحمل اسم «توفيق»، للإصلاح بين الأزواج الذين على وشك الانفصال، يقدم لهم 50 مشكلة زوجية، مع وضع عدة حلول لها لتجنب سوء التصرف الذي يؤدي في النهاردة للطلاق.

فكرة راودت المهندس عبدالحميد محمود، بناءً على خبرات حياتية وتجارب شخصية للمحيطين به، وملاحظته زيادة نسبة الطلاق التي وصلت إلى 50%، في آخر عام بناء على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما دفعه للبحث عن فكرة تقلل نسبة القضايا المتواجدة حاليا داخل محاكم الأسرة.

تطبيق إلكتروني لتقليل الطلاق

«التطبيق علشان يوفق بين الزوجين اللي ع وشك يطلقوا عند المآذون»، مؤكدة أن نسبة الطلاق أصبحت مرعبة، لذلك دشن التطبيق للمساهمة في حل تلك المشكلة من خلال تقديمه بالمجان للناس على «متجر جوجل».

«50% من اللي اتجوزا السنة اللي فاتت أطلقوا، والنسبة ارتفعت في مصر والسعودية بشكل ملحوظ، يعني نصهم بيطلق، الظاهرة آلامتني جدا شوفتها في محيطي أصدقائي وأقاربي».

التربية الخاطئة تؤدي للطلاق

يقول الرجل الخمسيني لـ«الوطن»، إن من أسباب الطلاق سوء التصرف والفهم الخاطئ للمشكلة: «بيرجعوا يندموا وأولادهم مستقبلهم بيضيع»، مشيرا إلى أن أي علاقة إنسانية تتطلب للصبر ومحاولة الإصلاح والتنازل من الطرف الآخر: «للأسف الأهل بينسوا يعلموا ولادهم المفاهيم دي، تلاقيهم اتختلفوا على حاجة بسيطة وفجأة يبدأوا يشتموا في بعض، وممكن توصل للضرب والأهل بيدخلوا بشكل خاطئ، ويبقى الطلاق بسبب الإهانة مش المشكلة».

حلول لمشكلات الأزواج

يقدم 50 مشكلة عبر التطبيق المجاني يتبعها تصحيح للمفاهيم الخاطئة لكل واحدة، ثم التصرف الصحيح خلالها، ويختتم بنموذج لكيفية التواصل حتى لا يصل الأمر للطلاق والخلاف الحاد: «التطبيق كمان مناسب للمقبلين على الزواج علشان يفهموا الطرف الآخر، واللي أطلقوا لأسباب غير جوهرية، وحلمي محاكم الأسرة تكون خالية من قضايا الطلاق».