عقد قران منة عرفة على الفنان محمود المهدي

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عن عقد قرانه على الفنانة منة عرفه، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلق محمود المهدي على الصورة، قائلا: «الحمدالله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

كانت الفنانة منة عرفة، قد أعلنت عن خطبتها الشهر الماضي، من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام».

وقالت منة عرفة لـ«الوطن»، إنها تلقت العديد من التهاني من أصدقائها وجمهورها، وشعرت بفرحة عارمة جراء هذه الحالة التي ضاعفت من شعورها بالفرح.

وشاركت منة عرفة مؤخرا في مسلسل «ورا كل باب»، الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد خليل وصابرين ويوسف عثمان، وغيرهم.

وتنتظر منة عرفة في الوقت الحالي عرض مسلسل «شارع 9»، مع رانيا يوسف ومحمود عبدالمغني وحسام فارس وعدد كبير من الفنانين.

وعن السينما، فتنتظر الفنانة عرض فيلم «شريط 6»، مع خالد الصاوي وأحمد خالد صالح وخالد أنور ونانسي صلاح ووفاء عامر ومحمد علي رزق، ومن تأليف محمود حمدان.